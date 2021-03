Roeblev pakt titel in Rotterdam na overtuigende zege op Fucsovics in finale

Roeblev is de eerste Russische winnaar sinds Michail Joezjny in 2007. Hij is de opvolger van de Fransman Gaël Monfils, die de afgelopen twee edities wist te winnen. Monfils was er dit jaar niet bij.



De 23-jarige Rublev is al twintig duels op een rij ongeslagen op ATP 500-niveau. Vorig jaar won hij in dezelfde categorie als het toernooi van Rotterdam al in Hamburg, Sint-Petersburg en Wenen.