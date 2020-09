Roeblev vecht zich naar kwartfinales US Open

Andrej Roeblev heeft voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales van de US Open bereikt. De als tiende geplaatste Rus schakelde in vier sets de nummer zes van de ranking, de Italiaan Matteo Berrettini uit: 4-6 6-3 6-3 6-3.

Roeblev bereikte in 2017 ook de kwartfinales op Flushing Meadows. Daarin was hij destijds kansloos tegen Rafael Nadal. De Spanjaard heeft zich dit jaar afgemeld voor het grandslamtoernooi in New York.

Tegen Berrettini, die vorig jaar nog de halve finale bereikte op de US Open, had Roeblev een moeizame start waarin hij al vroeg zijn opslagbeurt en daarmee de eerste set verloor. In de daaropvolgende twee sets pakte de 22-jarige Rus al snel een break voorsprong. Ook in de vierde set was Roeblev sterker en met een lovegame op 5-3 serveerde hij de partij uit.

Roeblev treft in kwartfinale de Rus Daniil Medvedev. Die versloeg de 22-jarige Amerikaan Frances Tiafoe eenvoudig in drie sets: 6-4 6-1 6-0. Medvedev bereikte vorig jaar de finale op het grandslamtoernooi in New York. Daarin verloor hij van Rafael Nadal die dit jaar afwezig is.

Volledig scherm Matteo Berrettini © EPA

Volledig scherm Andrej Roeblev © EPA