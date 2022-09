Roger Federer heeft nog één wens voor afscheid: ‘Dubbelen met Nadal zou een droom zijn’

Roger Federer speelt vrijdag bij de Laver Cup in Londen de laatste partij van zijn indrukwekkende loopbaan. Een optreden in het enkelspel zit er voor de 41-jarige Zwitser niet meer in, maar hij verwacht wel fit genoeg te zijn om een dubbelpartij voor zijn rekening te nemen. Het liefste aan de zijde van zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal.

,,Als ik nog één keer met Rafa zou kunnen spelen, zou dat een droom zijn”, zei de 20-voudig grandslamwinnaar dinsdag tegen Zwitserse media. Federer hield een goed gevoel over aan zijn trainingen de afgelopen dagen met de Griek Stefanos Tsitsipas. ,,Ik was eigenlijk positief verrast van mijn eigen niveau, dus ik ga het proberen.” Het Europese team van captain Björn Borg neemt het in Londen op tegen het wereldteam van captain John McEnroe.

Federer zei dat hij opgelucht was toen hij vorige week zijn besluit om te stoppen kenbaar had gemaakt en dat hij erg gelukkig is met de carrière die hij heeft gehad. Hij gaf aan dat in de afgelopen maanden zijn vooruitgang niet naar wens was geweest, dat zijn knie het niet toestond om door te gaan.

,,Ik kreeg een scan die niet goed was en er was geen vooruitgang meer. Ik heb toen tegen mezelf gezegd dat het voorbij was. Ik wilde het niet meer”, zei Federer. De tennisser gaf toe dat hij een paar tranen had gelaten toen hij zijn afscheid aankondigde, maar dat hij desondanks blij was dat hij de stap had gezet.

De 41-jarige Zwitser weet nog niet wat zijn toekomst gaat worden. ,,Maar ik wil niet volledig afstand nemen van de sport.” Wel zei hij ook dat hij definitief klaar is. De winnaar van 20 grand slams zal niet terugkeren en ook geen deurtje op een kier laten.

