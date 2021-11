Roger Federer herstelt traag van knieoperatie: ‘Australian Open is niet realistisch’

De kans is klein dat tennisser Roger Federer in januari meedoet aan de Australian Open. Het herstel van de 40-jarige Zwitser van een knieoperatie verloopt volgens zijn coach Ivan Ljubicic traag. ,,De Australian Open is op dit moment niet realistisch, de kans is heel klein dat hij daar gaat spelen”, zei Ljubicic tegen Sky Sports.

Federer kwam afgelopen zomer voor het laatst in actie op Wimbledon. De twintigvoudig grandslamwinnaar strandde op het gras in Londen in de kwartfinales. Enkele weken later moest hij weer een operatie aan één van zijn knieën ondergaan. De Zwitserse routinier ging de afgelopen jaren al vaker onder het mes vanwege knieproblemen.

,,Hij is 40 jaar en herstelt niet meer zo snel als vroeger”, aldus Ljubicic. ,,Maar hij gaat zeker niet ineens afscheid nemen. Hij wil weer meedoen op de baan. We zullen Roger volgend jaar weer zien, maar ik weet niet wanneer. Hij herstelt langzaam, maar hij heeft ook geen haast.”

De voormalig nummer 1 van de wereld is afgezakt naar de zestiende plaats op de wereldranglijst. Begin dit jaar ontbrak Federer ook al op de Australian Open. Hij behaalde in 2018 in Melbourne zijn twintigste en voorlopig laatste grandslamtitel.

Rafael Nadal en Novak Djokovic hebben Federer inmiddels geëvenaard wat betreft aantal gewonnen grand slams. De 35-jarige Spanjaard staat vanwege een voetblessure ook al geruime tijd aan de kant, maar hij lijkt op tijd fit voor de Australian Open. Van Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is onduidelijk of hij begin volgend jaar naar Melbourne gaat vanwege de coronaregels. De Serviër weigert te vertellen of hij gevaccineerd is tegen het coronavirus.

