Roger Federer maakt na vijftien maanden rentree in Basel: ‘De drive is er nog steeds’

Podcast | ‘Bij Sparta lijkt alles wel met voorbedach­te rade te zijn gedaan’

Sparta heeft binnen 24 uur een nieuwe trainer. Dat doet toch wat wenkbrauwen fronsen. De puinhoop waar Erik ten Hag in gaat stappen bij Manchester United wordt alsmaar groter. Is Feyenoord slachtoffer van het eigen succes? En de play-offs om Europees voetbal: eerder een last dan een lust? Etienne Verhoeff bespreekt deze onderwerpen met Johan Inan in de nieuwe AD Voetbalpodcast.

6:00