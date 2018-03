Roger Federer niet langer de nummer één na nederlaag in Miami

Bertens uitgeschakeld in dubbelspel Miami, Schuurs wel door

24 maart Voor Kiki Bertens zit het Miami Open er in het dubbelspel al snel op. Met haar vaste Zweedse partner Johanna Larsson verloor Bertens in de eerste ronde van Nadia Kitsjenok uit Oekraïne en de Australische Anastasia Rodionova, voor wie ze op de Australian Open ook al moesten buigen: 6-7 (2) 5-7. De Westlandse doet in Miami wel nog mee in het enkelspel, waarin ze zondag de Amerikaanse veterane Venus Williams treft in de derde ronde.