Roger Federer trekt zich terug uit Australian Open

Ivo Veltrop toegevoegd aan technische staf FC Eindhoven Vrou­wen

27 december Ivo Veltrop is voor komend seizoen toegevoegd aan de technische staf van FC Eindhoven Vrouwen. Veltrop is een bekende naam in de regio als het gaat om vrouwenvoetbal, nadat hij dertien seizoenen verbonden was aan SV Someren/NWC waar hij het vrouwenvoetbal naar een hoger plan heeft gebracht.