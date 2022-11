Roger Federer uit zorgen over mentale gesteldheid tennissers: ‘We zijn geen machines’

,,Je moet je sterk houden. Maar we zijn geen machines, we zijn mensen”, zei Federer op een bijeenkomst in Tokio. ,,De tour is zwaar: het reizen, de trainingen, de jetlags. Niemand mag zeggen ‘ik ben moe vandaag’, omdat het dan lijkt alsof je zwak bent. Mede daarom krijgen spelers soms mentale problemen.”

De Australische tennisser Ashleigh Barty beëindigde haar loopbaan dit jaar al op 25-jarige leeftijd, nota bene toen ze de beste tennisster ter wereld was. Ze had kort daarvoor de Australian Open op haar naam geschreven. ,,Als spelers op superjonge leeftijd stoppen dan begrijp ik dat volkomen. We zien het van tijd tot tijd. Ik vind het altijd zo jammer, want er kan vaak nog zoveel gebeuren in de toekomst.”

Volledig scherm Roger Federer en rolstoeltennisser Shingo Kunieda (l) na een demonstratiepartij in Tokio. © ANP / EPA

Tijdens het huidige seizoen spraken meerdere tennissers openlijk over hun mentale gesteldheid, onder wie Naomi Osaka en Nick Kyrgios. Beiden werkten dit jaar niet een volledig schema af. ,,We moeten bijvoorbeeld elke dag, een uur per dag, de dopingformulieren invullen, waar je ook bent”, zei de 41-jarige Federer.

,,In je achterhoofd ben je je er altijd mee bezig dat ze op elk moment kunnen komen. Ik was me er nooit zo heel erg van bewust, totdat je met pensioen gaat en beseft dat alle stress weg is.”

Federer, die twintig grand slams wist te winnen, nam eind september op de Laver Cup afscheid van de tennissport.