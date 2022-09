Roger Federer vreesde de microfoon bij zijn afscheid: ‘Maar het was geen vuurwerk in mijn hoofd’

Als Roger Federer over tien jaar terugdenkt aan zijn laatste partij, komen vooral de emoties boven van ná het matchpoint. ,,De wedstrijd was speciaal. Maar alles wat daarna gebeurde, de emoties bij iedereen. Daar was ik niet op voorbereid.”

Door Rik Spekenbrink



Als ze om 1.48 uur in de Engelse nacht de persconferentiezaal van de O2 Arena binnen lopen, zijn ze kalm en in controle. In alle rust vertellen Roger Federer en Rafael Nadal over deze speciale laatste avond, samen op de baan.

Anderhalf uur eerder zaten ze daar samen, snikkend. Federer met zijn hand op die van Nadal. ,,Ik was niet voorbereid op alles wat er na de partij gebeurde. Wat ik moest doen, met wie, wat er voorbij zou komen. Alle emoties die ik bij iedereen zag, maakte het mooier, of erger, dat weet ik niet. Rafa was één van hen”, keek Federer lachend naar rechts. Bij beiden bleven de tranen komen toen het tennisleven van de Zwitser na zijn laatste partij in de Laver Cup werd gevierd.

Volledig scherm Roger Federer wordt de lucht in getild door zijn voormalige rivalen. © AP

,,Ik ben blij hoe ik met de situatie ben omgegaan”, zei Federer. ,,Ik zei een tijdje geleden tegen Tony (manager Godsick, red.) dat ik een afscheidsavond wilde zonder dat ik de microfoon in mijn handen zou krijgen. Ik weet dat het voor jullie logisch is dat ik wat zeg, maar voor mij niet, want ik weet hoe onmogelijk ik ben als ik emotioneel ben. Maar het ging goed. Het was geen vuurwerk in mijn hoofd. Ik had alleen maar gelukkige herinneringen. Op de baan lukte het me ook om tegen mezelf te zeggen hoe bijzonder dit was. Het is niet einde van de wereld, het leven gaat verder, ik ben gelukkig en gezond. Dit was een moment in de tijd, het moest zo zijn.”

Eerder op de dag was hij op momenten ‘verschrikkelijk nerveus’ geweest. ,,Maar het kwam in fases. Door te grappen met die gasten kon ik het soms ook even vergeten. De zwaarste periode lag al achter me. Op enig moment leek het fifty-fifty of ik hier zou kunnen spelen. Ik heb het gehaald en was blij met de manier waarop ik op de baan stond.”

Quote Als Roger de tour verlaat, is er ook een belangrijk deel van mijn leven dat de sport verlaat. Rafael Nadal

Nadal voelde de druk om alles goed te doen op de laatste avond van zijn vriend. ,,Die eerste servicegames waren supermoeilijk”, gaf de Spanjaard toe. ,,Ik trilde. Het was al een zware dag om met alles om te gaan, en na afloop werd het erg emotioneel. Als Roger de tour verlaat, is er ook een belangrijk deel van mijn leven dat de sport verlaat.”

Elk jaar was de band tussen de twee hechter geworden, vertelde Nadal. Federer zei dat ze elke avond dat ze samen zijn en het leven bespreken, tijd tekort komen. Nadal: ,,We staan op dezelfde manier in het leven, daarom voel ik me vertrouwd om persoonlijke dingen te bespreken. Ik ben er trots op dat ik onderdeel mocht zijn van de carrière van Roger, maar meer nog dat we onze carrières als vrienden kunnen beëindigen, na al rivaliteiten op de baan.”