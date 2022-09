Roger Federer wil ook na afscheid betrokken blijven: ‘Geen volledige afstand van het tennis’

Roger Federer wil nadat hij gestopt is met zijn tenniscarrière betrokken blijven “bij de sport die hem alles heeft gegeven”. Dat vertelde de Zwitserse tennisvedette aan zender RTS uit zijn land bij aankomst in Londen, waar hij nog wil deelnemen aan de Laver Cup deze week.

De 41-jarige Zwitser weet nog niet wat zijn toekomst gaat worden. ,,Maar ik wil niet volledig afstand nemen van de sport.” Wel zei hij ook dat hij definitief klaar is. De winnaar van 20 grand slams zal niet terugkeren en ook geen deurtje op een kier laten.

Federer zei dat hij opgelucht was toen hij zijn besluit om te stoppen kenbaar had gemaakt en dat hij erg gelukkig is met de carrière die hij heeft gehad. Hij gaf aan dat in de afgelopen maanden zijn vooruitgang niet naar wens was geweest, dat zijn knie het niet toestond om door te gaan.

,,Ik kreeg een scan die niet goed was en er was geen vooruitgang meer. Ik heb toen tegen mezelf gezegd dat het voorbij was. Ik wilde het niet meer”, zei Federer. De tennisser gaf toe dat hij een paar tranen had gelaten toen hij zijn afscheid aankondigde, maar dat hij desondanks blij was dat hij de stap had gezet.

Geen enkelspel meer

Zijn laatste wedstrijd in het enkelspel heeft Federer vermoedelijk al achter de rug. Tegen Zwitserse media vertelde hij van plan te zijn om bij de Laver Cup vrijdag alleen nog in actie te komen in het dubbelspel. De tennislegende hoopt dat te doen ‘op een acceptabel niveau.’ Het is nog niet bekend wie zijn dubbelpartner gaat worden.

