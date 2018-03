Rojer en Tecau prolongeren dubbeltitel in Dubai

Nieuwe heup voor 'Der Kaiser': Direct proberen eerste stappen te zetten

16:55 Franz Beckenbauer heeft opnieuw een operatie ondergaan. Het Duitse voetbalicoon kreeg deze week in een kliniek in München een kunstheup aangemeten. ,,De operatie is goed verlopen. Als de artsen tevreden zijn, ben ik dat ook'', zei Der Kaiser in de Duitse krant Bild. ,,Ik ga direct mijn eerste stappen proberen te zetten.''