Rojer met Tecau uitgeschakeld in Rotterdam

Eindhoven­se tennisser Niesten over ‘lucky losers-affaire’: ‘Kansloos voor mij om daar aanwezig te zijn’

15:01 Tennisser Miliaan Niesten uit Eindhoven heeft op zijn Instagram-account gereageerd op de commotie die gisteren ontstond rondom het feit dat tennissers verzuimd zouden hebben zich op de ‘lucky losers list’ van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam in te schrijven. ,,Voor mij was het kansloos om daar aanwezig te zijn.”