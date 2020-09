Roland Garros: Griekspoor al na eerste kwalificatieronde naar huis

Video Davis schiet LA Lakers met ‘buz­zer-beater’ naar tweede zege

7:25 Los Angeles Lakers heeft in de westelijke finale van de NBA ook het tweede duel met Denver Nuggets gewonnen, met dank aan Anthony Davis. De 27-jarige Amerikaan bezorgde zijn ploeg met een rake driepunter in de zoemer de winst: 105-103. ,,Een speciaal moment voor een speciale speler", zei LeBron James, de superster van de Lakers, over Davis.