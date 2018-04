Rollertje van Linskens dertig jaar oud: 'Nu zouden ze roepen dat 't matchfixing is'

Edward Linskens is na 30 jaar nog altijd de belichaming van dé PSV-sensatie in de vorige eeuw, in het Bernabéu-stadion in 1988. De schutter van die hele rare bal die in de herinnering nog steeds rolt en de weg plaveide naar het grootste succes in de clubgeschiedenis van PSV. ,,Hij kon er gewoon niet in", vertelde Linskens in 2016 aan deze krant. ,,Het kón niet, maar ineens tilt de keeper (Francisco Buyo, red.) dat linkerbeen op en rolt-ie nog een eeuw door. In mijn beleving raakte hij daarna het net niet eens." Hij schatert: ,,Nu zouden ze bij zoiets meteen van alle kanten roepen dat het matchfixing is."