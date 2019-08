Rolstoeltennisster Buis baalt van noodgedwongen pensioen

Vuelta Bennett maakt favorieten­rol waar in eerste massa­sprint Vuelta

17:35 Sam Bennett heeft in de eerste massasprint in de Vuelta zijn favorietenrol waargemaakt. De Ierse kampioen van Bora-hansgrohe, al goed voor drie ritzeges in de BinckBank Tour, was in de straten van Alicante een klasse apart. Fabio Jakobsen finishte in de derde etappe als zevende.