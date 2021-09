Rolstoeltennisster De Groot zege verwijderd van golden grand slam

In de finale neemt De Groot het dit weekend op tegen de Japanse Yui Kamiji of de Britse Jordanne Whiley.



In 1988 verzekerde de valide tennisster Steffi Graf zich ook van de golden grand slam. Novak Djokovic was dit jaar bij de mannen hard op weg hetzelfde te bewerkstelligen, maar hij verloor op de Olympische Spelen in Tokio in de halve finales.



Esther Vergeer domineerde jarenlang het rolstoeltennis, maar in haar tijd waren de rolstoeltennissers nog niet welkom op Wimbledon.