Rolstoeltennisster Diede de Groot breidt imposante zegereeks uit met vierde titel op Roland Garros, unicum Tokito Oda (17)

Dubbele primeur De Wolf uit Eersel in MX2: eerste GP-zege en rode plaat: ‘Er waren zeker tranen’

Kay de Wolf (18) uit Eersel is de nieuwe WK-leider in de MX2-klasse. De Husqvarna-rijder pakte afgelopen zondag in Letland zijn eerste GP-zege en verzamelde ook nog eens genoeg punten om de WK-leiding over te nemen. ,,Eindelijk kwam mijn droom uit.”