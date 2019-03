Romario geniet van carnaval in Lampegat: ‘Mensen hier zijn geweldig’

Hoogland en Lavreysen naar laatste vier sprint, Van Schip klimt

19:18 De baansprinters Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen gaan morgen bij de WK baanwielrennen in Pruszkow voor de medailles op de sprint. Beiden drongen in de BGZ Arena door tot de halve finales. Hoogland had niet meer dan twee heats nodig tegen Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago. Lavreysen, de nummer twee van de WK van 2017, kende weinig problemen met de Australiër Nathan Hart.