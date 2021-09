Ronald Koeman brengt Twittervolgers in totale verwarring met tweet over Peppa Pig

Een tweet over een wedstrijd van FC Barcelona, een foto van een training in Catalonië, een foto samen met Lionel Messi: het zijn tweets die bepaald niet misstaan op de Twittertijdlijn van Ronald Koeman. De coach van FC Barcelona houdt het op zijn Twitteraccount dan ook voornamelijk zakelijk en voetbalgerelateerd, maar dat was deze ochtend even anders toen hij een filmpje van de Britse animatieserie Peppa Pig deelde.



Volgers van Koeman konden smakelijk lachen om hetgeen wat waarschijnlijk een foutje was, gezien het feit dat de Nederlander de tweet al heeft verwijderd. Enkele volgers verdenken Riqui Puig ervan het account van Koeman gehackt te hebben en grappen over ‘Peppa Puig’. De 22-jarige middenvelder van FC Barcelona komt bepaald niet in de plannen van de Nederlander voor, maar verliet de club deze transferperiode ook niet.



De tweet is dus verwijderd door de coach van FC Barcelona. Dit is het filmpje dat hij deelde.