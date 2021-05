Ronaldo laat luxewagens uit Turijn weghalen: Italiaanse media speculeren over zijn toekomst

Rafael Nadal reageert woedend na val over ‘te hoge witte lijnen’: ‘Het is ongeloof­lijk’

11:42 Rafael Nadal behaalde gisteren in Rome opnieuw een eindzege door in de finale zijn grote rivaal Novak Djokovic te verslaan. Maar er was tijdens de partij vooral ook een ander opvallend moment. De Spaanse gravelspecialist ontstak in woede nadat hij over een witte lijn struikelde. ,,Die lijnen, ze gaan ons nog de kop kosten.”