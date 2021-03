Ronaldo zegt sorry tegen alle moeders na ‘verschrikkelijke’ coupe

In gesprek met Sports Illustrated blikte de Wereldvoetballer van het Jaar 1996, 1997 en 2002 terug op zijn spraakmakende coupe: ,,Het was verschrikkelijk! Ik bied mijn excuses aan alle moeders, waarvan hun zonen hetzelfde kapsel namen als ik.”

De oud-aanvaller van PSV had wel een reden waarom hij alleen het haar voorop zijn hoofd liet staan. Ronaldo raakte tijdens de halve finale tegen Turkije (1-0 zege, goal Ronaldo) namelijk geblesseerd aan zijn been. De aanvaller, die in zijn carrière onder andere bij FC Barcelona en Real Madrid speelde, had in aanloop naar het beslissende duel met Duitsland weinig trek in nieuwsgierige journalisten. Als afleidingsmanoeuvre scheerde hij daarom zijn hoofd voor de helft kaal.