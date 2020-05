Rood, geel, zwart of allemaal tegelijk: dit zijn de meest iconische sportshirts ooit

Lendl: ‘De speler met de meeste grand slams is beste tennisser ooit’

11:28 Ivan Lendl heeft een vrij simpele oplossing om het debat over de GOAT (greatest of all time, de beste aller tijden) te slechten. ,,Het gaat tussen Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer. En de speler die de meeste grand slams wint, is de beste ooit”, zegt de achtvoudig grand slam-winnaar.