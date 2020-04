Roos Vormer geeft blik achter schermen van corona-afdeling Gents ziekenhuis

America is afgestudeerd als spoedarts in Dordrecht en werkt nu al enkele jaren op de spoedafdeling van het Maria Middelares-ziekenhuis in Gent. Op de sociale media van Club Brugge toont ze hoe een dag in haar leven er momenteel uitziet. Zo zien we de aparte zone waar mogelijke coronapatiënten op de spoeddienst opgevangen worden en maken we ook kennis met de George Clooney van de afdeling. En na haar werkdag komt ze thuis bij echtgenoot Vormer, die als de perfecte huisman pannenkoeken maakt en zich ontfermt over hun drie kindjes.