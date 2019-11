Rosario gelooft ook na dreun in Tilburg in ommekeer: ‘De bereidheid, die was en is er vandaag’

Video Unnerstall hoorde vrijdag dat hij Zoet zou vervangen: ‘Ik wist wat ik moest doen’

17:48 Zijn debuut voor PSV was iets waar Lars Unnerstall lang op wachtte, maar hij kon er niet echt blij mee zijn door de nederlaag tegen Willem II. ,,Het was een klotewedstrijd, daar baal ik van”, stelde de Duitser, bij wie de teleurstelling duidelijk overheerste. ,,Ik had het gevoel dat er meer in zat.”