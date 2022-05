Rosmalen ‘volgt richtlijnen NOC*NSF’ bij verwelkomen Russische tennistopper Medvedev

,,Gezien de situatie in Oekraïne begrijpen we dat er vragen zijn over de deelname van Medvedev en andere Russische tennisspelers en speelsters aan Libéma Open”, aldus de toernooileiding. ,,Glashelder is dat het toernooi de Russische invasie in Oekraïne met klem veroordeelt en intens meeleeft met de miljoenen onschuldige mensen die door de aanhoudende oorlog worden getroffen.”