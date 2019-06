Rosmalen zit er voor De Bakker na een uur op

NACOMPETITIE DERDE DIVISIE Gemert klaar voor Staphorst; meedoen Van Pol vraagteken

9:00 Staphorst vormt voor hoofdklasser Gemert de laatste horde richting de Derde Divisie. Woensdagavond is het eerste duel, in Gemert. Of ook aanvoerder Thijs van Pol aan de aftrap (20.00 uur) verschijnt is een vraagteken.