‘Rotterdam’ wacht tot ATP puzzel heeft opgelost

,,We wisten dat dit eraan zat te komen”, zegt de woordvoerder over de verschuiving van de Australian Open, die weer gevolgen heeft voor de hele tenniskalender in het voorjaar van 2021. ,,Ons toernooi gaat door, we hopen aan het einde van de week te weten wanneer. We hebben in Ahoy de ruimte om qua data naar achteren te schuiven, ergens tussen de Australian Open en Roland Garros in. We zitten in Ahoy alleen met het Songfestival, dat een redelijke lange opbouwfase heeft. Het enige wat voor ons belangrijk is, is dat we niet te dicht op de Australian Open zitten. De tennissers moeten wel de kans krijgen om goed te herstellen.”