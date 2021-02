Rug speelt Nadal geen parten bij ouverture in Melbourne: ‘Het was overleven’

Bianca Andreescu wint eerste duel sinds eind 2019

8 februari Bianca Andreescu heeft haar rentree op de tennisbaan opgeluisterd met een overwinning. De Canadese, in 2019 winnares van de US Open, was in de openingsronde van de Australian Open de Roemeense Mihaela Buzarnescu met 6-2, 4-6, 6-3 de baas.