Rus begint in Melbourne tegen Venus Williams

Waarom Antonio Cassano veertien kilo aankwam bij Real Madrid

28 januari Antonio Cassano (38) werd in zijn beginjaren gezien als een groot talent. In zijn tijd bij Real Madrid stelde de Italiaan echter flink teleur. In gesprek met het Italiaanse Youtube-kanaal Bobo TV doet Cassano een boekje open over zijn tijd bij de Koninklijke: ,,Ik kwam veertien kilo aan door het eten van Nutella.”