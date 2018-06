Rus begint Wimbledon met duel met Serena Williams

Martin onbetwiste kopman Tourploeg Emirates

14:23 De Ierse wielrenner Daniel Martin is de kopman van UAE Team Emirates voor de komende Ronde van Frankrijk. De 31-jarige coureur moet het doen zonder de Italiaan Fabio Aru, die overtraind is. ,,Ik heb voldoende vertrouwen dat het team mij goed afzet in de bergen zodat ik daar plezier kan hebben", zegt Martin.