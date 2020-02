Rus en Haarhuis onder de indruk van ‘powertennis’ Sabalenka

,,Ik zat er meteen best goed in, maar zij kwam met nóg betere ballen”, zei Rus na de 6-2 6-3-nederlaag tegen de de nummer 13 van de wereld. ,,Het is jammer dat ik niet een keer op gelijke hoogte kon komen, want dan ging ze misschien wat ballen missen. Of ik weleens tegen iemand heb gespeeld met zoveel power? Dat wel, maar dan gaat er nog weleens een bal ver uit. Dat was nu niet het geval.”

De 29-jarige Rus had weinig in te brengen tegen het agressieve spel van Sabalenka, die Rus met harde slagen in de verdediging drong. Rus wist in de slotfase met de nodige moeite nog een aantal servicegames te winnen, maar kon het geen moment spannend maken. Na vijf kwartier maakte Sabalenka het af met een lovegame. De acht jaar jongere Sabalenka sloeg in totaal maar liefst 32 winners, Rus kwam er tot slechts 8. Slechts één keer wist Rus de servicegame van haar opponente te winnen en Sabalenka stelde daar vier breaks tegenover. Captain Haarhuis zag ook dat er voor Rus weinig te halen viel. ,,Zij speelt met ontzettend veel power, dat hebben we deze week ook in de trainingen gezien”, aldus Haarhuis. ,,Arantxa moest zo hard werken en van links naar rechts om een puntje te winnen. Sabalenka pakte alles vol aan en hoe ze speelde was erg knap.”



De laatste zege van Rus in de Fed Cup dateert van 2015, toen ze in Den Bosch in drie sets de Australische Jarmila Gajdosova versloeg. Daarna volgden vier nederlagen in het enkelspel.



Door het verlies van Rus is de stand na de eerste dag van de ontmoeting met Wit-Rusland 1-1. Eerder op de dag had Kiki Bertens in drie sets Aljaksandra Sasnovitsj verslagen. Zaterdag neemt Bertens het op tegen Sabalenka en Rus tegen Sasnovitsj. Mocht de stand dan 2-2 zijn, dan volgt er een beslissend dubbelspel.



De inzet van de confrontatie is een plek in de Fed Cup Finals in april. De eerste editie wordt in Boedapest gespeeld.