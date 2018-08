Rus kan niet stunten tegen Cibulková op US Open

Arantxa Rus heeft in de eerste ronde van de US Open in New York niet voor een stuntje kunnen zorgen. De Nederlandse tennisster moest haar meerdere erkennen in de Slowaakse Dominika Cibulkova, de nummer 29 van de wereldranglijst. Na 2 uur en 18 minuten stond de eindstand op het scorebord: 4-6, 6-2 en 6-3.

Rus, die op de 110e plek staat in het mondiale klassement, bereikte via de kwalificaties voor de vierde keer het hoofdtoernooi van de US Open. Alleen in 2011 haalde ze de tweede ronde.

Rus (27) gaf Cibulkova goed partij. Ze werkte in de zesde game de eerste drie breakpoints van het duel weg. Rus verzilverde op haar beurt in de game erna wel haar eerste breakpoint. Cibulkova vocht terug (4-4), maar leverde daarna opnieuw haar service in. Rus benutte daarna haar tweede setpoint, mede dankzij haar sterke opslag.