Rus knokt zich naar tweede ronde

Arantxa Rus naar tweede ronde op Australian Open

5:36 De Nederlandse tennisster Arantxa Rus is door naar de tweede ronde van de Australian Open. Ze won haar partij tegen de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld. Rus had er drie sets voor nodig: 1-6 6-3 en 6-4. De partij nam ruim twee uur in beslag.