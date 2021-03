Rus met Kuzmova naar finale dubbelspel in Lyon

Schmidt heeft geen boze plannen met ‘extreem bekeken’ Ihattaren: ‘Ik wil hem alleen maar helpen’

13:11 De lach brak vrijdagmorgen door op het gezicht van Roger Schmidt, die in een persconferentie voor het laatst inging op de situatie van Mohamed Ihattaren in de afgelopen periode. De eerste vraag die hij kreeg, ging over Ihattaren. Zondag keert de 19-jarige middenvelder - of er moet iets geks gebeuren - terug in de PSV-selectie, voor het duel met Fortuna Sittard.