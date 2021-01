Rus onderuit in Abu Dhabi, Barty staat na 11 maanden voor rentree

Serie A Waarom er vandaag een volledige speelronde in de Serie A is (en waarom die voor Juventus cruciaal is)

6 januari Het is vandaag Driekoningen en dat betekent volop voetbal in de Serie A! Alle twintig ploegen komen vandaag in actie. Te beginnen met Cagliari - Benevento om 12.30 uur en eindigend met de kraker tussen AC Milan en Juventus om 20.45 uur.