Rus ook in vrouwendubbel klaar op Roland Garros

Het als eerste geplaatste koppel Su-Wei Hsieh uit Taiwan en Barbora Strycova uit Tsjechië was in twee sets te sterk: 7-6 en 6-1. In de eerste set leidden Rus en Bouzkova nog met 5-3, maar daarna wonnen ze nog slechts één game. De partij duurde net geen anderhalf uur. Voor Rus eindigde het enkelspel in Parijs al in de eerste ronde. Ze verloor daarin van de Française Clara Burel.