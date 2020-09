Rus wel verder in dubbelspel, ook Schuurs naar tweede ronde

Ook Schuurs verder

Demi Schuurs is met haar dubbelpartner Kveta Peschke uit Tsjechië ook doorgedrongen tot de tweede ronde van het dubbeltoernooi in Parijs. Het als zesde geplaatste koppel was in twee sets te sterk voor het Japanse duo Nao Hibino en Makoto Ninomiya: 7-6 (5) 5-7 6-4.



Schuurs won vooraf aan Roland Garros het dubbeltoernooi in Straatsburg, haar twaalfde WTA-titel. Dat deed ze met de haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar. Met Peschke aan haar zijde veroverde ze enkele weken eerder de titel op het toernooi van Cincinnati.



Schuurs en Peschke serveerden voor de wedstrijd op 5-4 in de tweede set, maar gaven het toen uit handen. De Japanse tennissters pakten een break en even later ook de set. In de derde set kregen de Nederlandse en Tsjechische na een break op 5-4 opnieuw de kans om de partij op eigen service te beslissen. Deze keer lukte het wel.