Russisch talent Roeblev overklast Federer in derde ronde Cincinnati

In de Amerikaanse staat Ohio speelde Federer zijn eerste toernooi sinds de zinderende Wimbledon-finale van een maand geleden tegen Novak Djokovic. Voor de eerste ronde had de als derde geplaatste Zwitser een bye en in de tweede ronde rekende hij betrekkelijk eenvoudig af met Juan Ignacio Londero, maar vandaag had hij het een stuk lastiger. De grootmeester oogde niet scherp, in tegenstelling tot Roeblev aan de andere kant van het net.



Roeblev won gisteren nog van Stan Wawrinka en had ook tegen Zwitserse opponent al gauw een break te pakken. Federer sloeg meteen terug, maar de nummer 70 van de wereldranglijst brak de mondiale nummer 3 meteen voor een tweede keer en gaf die voorsprong daarna niet meer uit handen. In de tweede set liet de beslissende break iets langer op zich wachten. Die kwam dan toch bij een 3-3 stand en in het slot maakte Roeblev geen fouten met het uitserveren.



In de kwartfinales van het masterstoernooi gaat Roeblev het opnemen tegen een landgenoot, Daniil Medvedev. In de avondsessie komt lijstaanvoerder Djokovic nog in actie. Zevenvoudig kampioen Federer verplaatst zijn focus nu helemaal naar het US Open, want dit was in principe zijn enige voorbereidingstoernooi voor de laatste grand slam van het jaar.