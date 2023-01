Russische vlag bij partij Oekraïense tennisster op Australian Open, organisatie grijpt in: ‘Beschamend’

Bij de Australian Open is ophef ontstaan over een Russische vlag die duidelijk was te zien tijdens de partij van de Oekraïense Kateryna Baindl tegen de Russische Kamilla Rachimova. De Oekraïense ambassadeur in Australië eist actie van de organisatie.

Baindl was in de eerste ronde te sterk voor Rachimova (7-5, 6-7, 6-3), maar dat was voor Vasyl Myroshnychenko bijzaak. De ambassadeur had zich opgewonden over de vlag die duidelijk zichtbaar in beeld was. ,,Ik veroordeel ten zeerste het openbaar tonen van de Russische vlag tijdens de wedstrijd van de Oekraïense tennisser Kateryna Baindl op de Australian Open vandaag", twitterde hij. ,,Ik roep Tennis Australia op om onmiddellijk haar ‘neutrale vlag-beleid’ af te dwingen.”

Russische atleten hebben sinds de invasie van Oekraïne te maken met sancties. Zo werd Russische tennissers verboden om mee te doen aan Wimbledon vorig jaar. Bij de Australian Open zijn ze wel welkom, maar maar onder een neutrale vlag. Dat zorgde in de eerste ronde echter al voor ophef.

Tijdens de partij tussen Baindl en Rachimova werd met de Russische vlag gezwaaid. Die actie werd niet alleen bekritiseerd door Myroshnychenko. Hij kreeg bijval van Doug Trappett, de voormalige Australische ambassadeur in Oekraïne, die had gewild dat Russische tennissers waren uitgesloten van deelname in Melbourne. ,,Beschamend Australian Open", twitterde Trappett. ,,En het is pas de eerste dag!”

Verbod

De organisatie van de Australian Open greep naar aanleiding van de ophef in en kwam met een verbod op Russische en Belarussische vlaggen op Melbourne Park. ,,Het verbod is per direct van kracht. We zullen blijven samenwerken met de spelers en onze fans om te zorgen voor de best mogelijke omgeving om van het tennis te genieten”, schreef het toernooi in een verklaring. ,,Ons beleid was aanvankelijk dat fans vlaggen mochten binnenbrengen, maar ze niet mochten gebruiken om overlast te veroorzaken. Maandag hadden we echter een incident waarbij een vlag op de baan was geplaatst.”

Volledig scherm Kateryna Baindl wordt gefeliciteerd door Kamilla Rachimova (r). © AFP

