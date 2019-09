Sabalenka klopt Riske in finale Wuhan

Sabalenka was als negende geplaatst in Wuhan. In de derde ronde versloeg ze Kiki Bertens in twee sets en in de halve finale schakelde ze de nummer 1 van de wereld, de Australische Ashleigh Barty, uit. Sabalenka had het toernooi in Wuhan vorig jaar ook al gewonnen. Toen klopte ze Anett Kontaveit uit Estland in de finale.