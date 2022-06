Sabalenka met veel moeite naar halve finales Rosmalen

NACOMPETITIE Surprise­par­ty op Het Lambrek: Heeze walst over Chevremont heen

Ongekende weelde bij RKSV Heeze. De eersteklasser blijft telkenmale verbazen. Een derde plaats in de eindstand van de reguliere competitie was al een prestatie op zich. De eclatante 6-1 zege op Chevremont donderdagavond in de eerste ronde van de nacompetitie gaat de amateurvoetbalwereld rond. Het was nog maar een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

