Sabalenka naar finale New Haven

Sabalenka, die vorige week in Cincinnati de halve finales haalde, treft in de eindstrijd de winnares van de partij tussen de Spaanse Carla Suárez Navarro en olympisch kampioene Monica Puig uit Puerto Rico.

De Wit-Russin won vorig jaar het toernooi van Mumbai, een zogeheten WTA-challenger. Sabalenka brak dit seizoen pas echt door met finaleplaatsen op het gravel in Lugano en het gras in Eastbourne. Op de grandslamtoernooien wil het vooralsnog niet zo vlotten. Op de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon werd ze steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. Volgende week begint Sabalenka de US Open in New York tegen de Amerikaanse Danielle Collins.