Salah kan weer lachen, Miedema geniet van vroege vakantie

Salah kan weer lachen

Over het herstel van Mohamed Salah komt maar mondjesmaat iets naar buiten, maar de Egyptenaar kan in ieder geval weer lachen, zo blijkt uit dit vrolijke Instagram-kiekje. Salah wordt in Spanje klaargestoomd voor het WK, dat voor Egypte op 15 juni begint met de wedstrijd tegen Uruguay.

IJsje voor Miedema in NYC

Terwijl haar ploeggenoten bij Oranje zich voorbereiden op het WK-kwalificatieduel met Noord-Ierland, geniet Vivianne Miedema van een vroege vakantie in New York. De spits is na een slopend seizoen niet fit. ,,We hebben besloten dat Vivianne nu rust moet nemen en op vakantie moet gaan. In september kan ze er dan weer fit en fris bij zijn", zei bondscoach Sabrina Wiegman eerder.