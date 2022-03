Schaatspak Schouten levert ruim 10.000 euro op voor Giro555, KNVB vangt vluchtelingen op

Hakim Ziyech wil ondanks bemoeienis bondsvoor­zit­ter niet terugkeren bij Marokko: ‘Geen eenvoudig besluit’

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui blijven bij hun besluit om niet meer voor het Marokkaanse voetbalelftal uit te komen. In aanloop naar de play-offs voor het WK in Qatar tegen DR Congo had bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa laten weten dat het verbannen tweetal in de voorselectie opgenomen zal worden.

13 maart