Scherpschutter Son voltooit dienstplicht

Normaal gesproken moeten Koreaanse mannen twee jaar in dienst, maar Son verdiende vrijstelling daarvan omdat hij in 2018 met het Zuid-Koreaanse elftal goud pakte op de Aziatische Spelen. De topvoetballer, en ook andere sporters die goud winnen op de Aziatische Spelen of een medaille pakken op de Olympische Spelen, hoeft daardoor slechts drie weken een basistraining te volgen. Bij die training worden soldaten blootgesteld aan traangas, moeten ze hiken en omgaan met vuurwapens. Vooral in dat laatste blonk Son uit. Hij kreeg er zelfs een medaille voor.



Mede vanwege het coronavirus ging Son in april terug naar Zuid-Korea, om te herstellen van een gebroken arm en om daarna zijn dienstplicht te vervullen. Vermoedelijk keert Son snel terug naar Londen. Het is de bedoeling dat het seizoen in de Premier League nog wordt uitgespeeld.