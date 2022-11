Schokkende beelden doen tenniswereld huiveren: meisje (14) mishandeld door coachende vader

LIVE Champions League | RB Leipzig en AC Milan strijden voor CL-overwinte­ring

In twee van de vier poules is het nog spannend welke twee ploegen doorgaan in de Champions League. In poule E kunnen AC Milan en RB Salzburg beide nog tweede worden. In poule F maken Sjachtar Donetsk en RB Leipzig dat uit in een onderling duel. Juventus is in poule H al uitgeschakeld in de Champions League, maar strijdt nog met Maccabi Haifa voor plek drie. Volg alle wedstrijden hier live.

12:00