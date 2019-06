Scholier (13) verslaat dartslegende Phil Taylor

Dumoulin: Als knie niet snel verbetert heeft Tour voor mij niet zoveel zin

11:50 Tom Dumoulin ondervindt nog altijd hinder van zijn knie na zijn val in de eerste week van de Giro en twijfelt ook of hij wel aan de Tour de France mee moet doen. ,,Ik hoop dat het eens mijn kant op komt, maar dat lukt de laatste maanden even niet.”