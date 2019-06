Scholier (13) verslaat dartslegende Taylor

Leeuwinnen in EK-kwalifica­tie naar Abe Lenstrasta­di­on

13:17 De Nederlandse voetbalsters spelen hun eerste thuiswedstrijd in de komende EK-kwalificatiereeks in Heerenveen. De regerend kampioen van Europa treft Turkije op dinsdag 3 september vanaf 20.00 uur in het Abe Lenstra-stadion van sc Heerenveen.