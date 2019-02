Scholieren en vrijwilligers maken velden bij NEC en RKC sneeuwvrij

interview Vos hunkert naar haar achtste wereldti­tel: ‘Ik rijd mijn beste koers als ik vrij ben in mijn gedachten’

11:00 Zeven wereldtitels heeft Marianne Vos in het veldrijden. Ze is klaar voor nummer 8. Dat Vos na haar wederopstanding uit het dal vooral hunkert naar nóg een regenboogtrui, mag volgens de 31-jarige lady of cycling wel duidelijk zijn.