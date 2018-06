Schoofs uitgeschakeld in Rosmalen

Schoofs had maandag op het gras in Rosmalen voor een verrassing gezorgd door de Duitse Carina Witthöft te verslaan. Het was de eerste enkelspelzege van de huidige nummer 174 van de wereld op een groot WTA-toernooi sinds 2011.



Tegen Krunic, die op de 55ste plaats staat op de ranking, had Schoofs zeker in de eerste set kansen. De 25-jarige Servische was echter op de belangrijke momenten net even sterker. Ook een blessurebehandeling bij Krunic aan het begin van de tweede set kon haar niet stoppen. Met twee breaks won ze de tweede set met 6-2.